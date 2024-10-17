Онколог рассказала, что нужно учитывать при беременности после рака груди

После успешно проведенного лечения рака молочной железы многие женщины могут рожать. Однако стоит учитывать несколько важных факторов, рассказала РИАМО врач-онколог, маммолог, заведующая Первичным онкологическим кабинетом по лечению заболеваний молочной железы АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Жукова.

Одним из таких факторов является сохранение овариального резерва — количества яйцеклеток, которые могут быть использованы для зачатия. Химио- и гормонотерапия, которые часто применяются при лечении рака, могут значительно снизить этот резерв, и невозможно гарантировать, что после окончания терапии репродуктивная функция полностью восстановится.

«Чтобы повысить шансы на материнство, пациенткам рекомендуется перед началом лечения рассмотреть вариант сохранения яйцеклеток. Современные методы криоконсервации позволяют заморозить ткань яичников или яйцеклетки, что в дальнейшем дает возможность воспользоваться процедурой ЭКО или привлечь суррогатную мать для вынашивания ребенка. Исследования показывают, что такие меры могут существенно повысить вероятность рождения здорового ребенка после лечения рака», — рассказала онколог.

Что касается грудного вскармливания, то здесь ситуация сложнее. Лактация после лечения рака молочной железы, особенно если было применено облучение, вряд ли восстановится в полной мере. В пролеченной железе высок риск возникновения таких осложнений, как мастит или лактостаз, что делает процесс кормления небезопасным и сложным. Поэтому после родов врачи обычно рекомендуют прекратить лактацию с помощью специальных препаратов, чтобы избежать возможных проблем.

«Успешное лечение рака не означает невозможность материнства. Правильно спланированное лечение и сохранение репродуктивных возможностей до его начала позволяют многим женщинам после выздоровления стать мамами», — заключила Жукова.