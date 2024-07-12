Онколог рассказал, к каким видам рака приводит лишний вес

Замдиректора Института онкологии Европейского медицинского центра Павел Копосов рассказал, что из-за ожирения может возникнуть рак ободочной кишки, поджелудочной железы и желудка. Также любые вредные привычки, даже если человек смог избавиться от них довольно быстро, в любом случае оставят след на его здоровье, сообщает Общественное Телевидение России .

Онколог обратил внимание, что курильщики, которые столкнулись с онкозаболеванием, говорят, что бросать курить нужно как можно раньше, а лучше и вообще не начинать. Однако нельзя спорить, что риск столкнуться с раком у заядлого курильщика намного больше, чем у курящего всего год.

Вместе с тем врач отметил, что сейчас стало много случаев наследственного заражения раком. В таких случаях онконедуг развивается вне зависимости от того, какой образ жизни ведет пациент.

«Здесь уже кури, не кури, а заболевание к годам 40 все равно разовьется в 60% случаев», — сказал Копосов.

Наследственные раковые синдромы встречаются в 20-25% случаев, говорится в статье.