Онколог Подмосковья рассказал, как уберечь себя от колоректального рака

Заболевание, которое, к сожалению, замалчивается, но при этом является одним из самых распространенных онкологических недугов — колоректальный рак или рак толстой и прямой кишки. С начала года В Подмосковье прошли онкоскрининг на рак кишечника более 53 тысяч человек. Из них почти у 70 человек выявили ЗНО на разных стадиях, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Незнание или страх часто становятся главными врагами нашего здоровья. Люди игнорируют тревожные звоночки своего организма, откладывают визиты к врачу, стесняются обсуждать деликатные проблемы. А тем временем, болезнь, тихо развиваясь, переходит в стадии, когда лечение становится гораздо сложнее и менее эффективным.

«Колоректальный рак — это злокачественное новообразование, развивающееся в тканях толстой или прямой кишки. Он опасен своей коварностью: на начальных этапах болезнь зачастую протекает абсолютно бессимптомно. Или же ее проявления настолько неспецифичны, что их легко спутать с обычной усталостью, стрессом или незначительными расстройствами пищеварения. Именно поэтому скрининг — регулярные профилактические обследования — играет тут ключевую роль», — прокомментировала заведующая центром амбулаторной онкологической помощи Химкинской клинической больницы врач онколог Анастасия Фатеева.

Тревожными сигналами при которых стоит насторожиться на ранних стадиях может быть, необъяснимое изменение частоты и консистенции стула, постоянное ощущение слабости, быстрая утомляемость. Незначительный, но регулярный дискомфорт или вздутие живота.

На более поздних стадиях симптомы становятся более выраженными. В стуле становится заметна кровь, которая может быть ярко-красной или темной. Иногда стул может приобретать смолянистый, черный цвет из-за кровотечения в верхних отделах желудочно-кишечного тракта или при более длительном контакте крови с пищеварительными ферментами. Становятся закономерными нарушения стула в виде постоянных длительных запоров, которые не купируются обычными средствами, или хронической диареи, не связанной с питанием. Появляется ощущение неполного опорожнения кишечника после дефекации и постоянные боли или спазмы в животе. Начинается резкая и быстрая потеря веса и развивается анемия.

Хорошая новость в том, что колоректальный рак в большинстве случаев развивается из доброкачественных образований — полипов. Этот процесс занимает годы. Если обнаружить и удалить полип до его злокачественного перерождения, вы фактически предотвратите рак!

Современная медицина предлагает надежные инструменты для ранней диагностики. Анализ кала на скрытую кровь это простой и неинвазивный метод, который должен стать частью вашей ежегодной диспансеризации после 45-50 лет. Он выявляет даже минимальные примеси крови, невидимые глазу, которые могут указывать на полипы или опухоль.

Колоноскопия является «Золотым стандартом» диагностики. Эта процедура позволяет врачу-эндоскописту осмотреть всю толстую кишку изнутри с помощью гибкого зонда с камерой. Во время колоноскопии можно не только выявить, но и сразу же удалить обнаруженные полипы, а также взять образцы тканей для дальнейшего исследования. Рекомендуется к проведению начиная с 45-50 лет, а при наличии факторов риска — и раньше, по рекомендации врача. Регулярность проведения зависит от результатов предыдущей процедуры и факторов риска.

Общие мировые рекомендации говорят о начале регулярного скрининга с 45 лет. Однако если в вашей семье были случаи колоректального рака, или у вас есть другие предрасполагающие факторы (например, воспалительные заболевания кишечника), обязательно обсудите необходимость более раннего начала обследования со своим лечащим врачом.

Напоминаем, что раз в месяц вы можете пройти все онкоскрининги в центрах амбулаторной онкологической помощи бесплатно по ОМС. Ближайший пройдет 29 ноября с 9.00 до 14.00 во всех центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья, адреса вы можете посмотреть на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.