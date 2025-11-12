Онколог Подмосковья рассказал, что такое онкоскрининговые программы

29 ноября во всех центрах амбулаторной онкологической помощи пройдет День здоровья, в рамках которого любой гражданин сможет пройти все онкоскрининги, ведь в современном мире, где темп жизни зачастую затмевает заботу о собственном здоровье, мы забываем о самом главном — о себе. Онкологические заболевания, стали неотъемлемой частью нашего существования. Однако это не повод впадать в панику, а скорее — призыв к действию. Ранняя диагностика — это ключ к успешному лечению, и именно онкоскрининг дает этот шанс большинству пациентов. Скрининговые программы это регулярные профилактические обследования, направленные на выявление предопухолевых состояний или злокачественных новообразований до появления каких-либо симптомов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Многие люди испытывают страх при мысли о посещении врача просто так, особенно если речь идет об онкологии. Но онкоскрининг — это защита, которая позволяет выявить проблемы, когда они еще находятся на самой первой, легко излечимой стадии, или даже предотвратить их появление, удалив, например, предраковые образования.

Современная медицина предлагает скрининговые программы для различных видов рака, которые доказали свою эффективность. Рак молочной железы можно выявить благодаря регулярной маммографии для женщин в возрасте после 40 лет. Рак шейки матки выявляется цитологическим мазком. Колоректальный рак выявляется анализом кала на скрытую кровь и колоноскопией. Очень важный онкоскрининг на рак предстательной железы проводят благодаря всего лишь анализу крови на ПСА для мужчин. Ультразвуковое исследование проводится для исключения рака щитовидной железы. Эти и другие обследования позволяют врачам вовремя заметить изменения и принять меры, значительно увеличивая шансы на полное выздоровление.

«Если вы обнаружили у себя какие-то странные симптомы, если вам от 40 лет и больше, или у вас в семье были выявлены случаи онкологических заболеваний не откладывайте визит к онкологу для профилактического осмотра. Пройдите бесплатные онкоскрининги в порядке живой очереди и задайте все интересующие вас вопросы», — прокомментировал врач онколог Химкинской больницы Сергей Пикулин.

Раннее обращение к специалисту поможет избежать серьезных последствий и сохранить здоровье на долгие годы. День здоровья в амбулаторных центрах онкологической помощи Подмосковья пройдет в субботу 29 ноября с 09:00 до 14:00. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований для консультации с врачом, если они есть. Адреса ЦАОПов и контактные телефоны можно найти по ссылке.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.