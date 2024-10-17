Онколог перечислила причины возникновения рака груди у мужчин

Рак молочной железы у мужчин — редкая, но возможная патология. Любые уплотнения в этой области требуют немедленного обращения к врачу. Чаще всего изменения можно обнаружить при пальпации, сообщила РИАМО врач-онколог, маммолог, заведующая Первичным онкологическим кабинетом по лечению заболеваний молочной железы АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Жукова.

По ее словам, основная причина появления заболевания — гиперэстрогения, то есть повышенный уровень эстрогенов. Это может быть вызвано стрессом, ожирением или генетической предрасположенностью.

Диагностика рака груди у мужчин

«Диагностика рака груди у мужчин обычно происходит на ранних стадиях, так как грудная железа у мужчин небольшая. Это позволяет им самостоятельно находить даже малые опухоли. При обнаружении любых изменений важно немедленно обратиться к врачу, чтобы начать обследование», — рассказала онколог.

Методы диагностики рака груди у мужчин включают УЗИ, маммографию и биопсию. При подтверждении диагноза опухоль удаляется хирургически вместе с молочной железой. Также проводится биопсия сторожевого лимфоузла, чтобы определить степень распространения опухоли. После операции назначаются те же препараты, что и при лечении рака груди у женщин.

Прогнозы при заболевании

Врач подчеркнула, что прогноз зависит от стадии болезни. Несмотря на то, что рак груди у мужчин протекает агрессивнее, при ранней диагностике и лечении шанс на выздоровление может достигать 100%.

«Современные методы диагностики, включая генетические тесты, помогают выявить мутации, которые увеличивают риск рака. Хотя исследования по генам BRCA у мужчин еще продолжаются, известно, что мутации этих генов могут также увеличивать риск рака предстательной железы», — отметила Жукова.

Течение и причины рака груди у мужчин

Обычно рак груди у мужчин поражает одну железу. Двусторонний рак встречается лишь у 2% пациентов. На ранних стадиях уплотнения не вызывают боли и могут оставаться незамеченными. У некоторых пациентов наблюдается втяжение кожи в области опухоли. С течением времени опухоль увеличивается, могут появиться язвы, выделения из соска, включая гнойные, если опухоль сопровождается инфекцией.

«Хотя точные причины рака груди у мужчин до конца не изучены, известно, что нарушение гормонального фона играет важную роль в его развитии. Повышение уровня эстрогенов приводит к росту рудиментарной ткани груди, что создает условия для образования опухолей. Алкоголь также может быть фактором риска, так как нарушает работу печени, что в свою очередь влияет на регуляцию гормонов», — пояснила доктор.

Прогноз и эффективность лечения рака груди у мужчин зависят от стадии болезни, возраста и общего состояния здоровья, заключила Жукова.