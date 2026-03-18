Онколог оценил шансы Лерчек при раке IV стадии

Врач-онколог Евгений Черемушкин прокомментировал состояние блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) с раком желудка четвертой стадии и оценил ее шансы на терапию, сообщает «Вечерняя Москва» .

Блогера, у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии с осложнениями, освободили из-под домашнего ареста, а уголовное дело приостановили. У пациентки выявлены метастазы в легких и костях черепа, разрушение позвонков, потеря зрения на правый глаз. Она проходит химиотерапию и готовится к лучевой терапии.

Онколог Евгений Черемушкин отметил, что при таком диагнозе применяют комплексный подход — химиотерапию, лучевую, таргетную и иммунотерапию, а также хирургические методы.

«На четвертой стадии рака пробуют комбинированные методы лечения. Используют все арсеналы современных методов», — пояснил врач.

По его словам, эффективность терапии можно оценить только в динамике. При чувствительности опухоли к лечению есть шанс сдержать развитие болезни.

«Когда речь идет о таких серьезных поражениях организма, прогнозировать исход очень сложно. Но также не исключено, что тяжелое лечение может добить человека», — добавил Черемушкин.

Врачу важно длительно наблюдать пациента и корректировать терапию в зависимости от реакции организма, заключил он.

Валерии Чекалиной 33 года, 26 февраля она родила четвертого ребенка.

