Онколог опроверг информацию о смертельном вреде пластика

«То, что микроскопические элементы, попадающие к нам в организм, напрямую явились причиной возникновения определенной опухоли, никто не доказал. Однозначно, какая-то часть пластика попадает в наш организм, но пока не бросаемся в панике менять весь пластик в доме», — заявил онколог.

Черемушкин уточнил, что до начала массового производства изделий из пластика проводится множество анализов, которые помогают оценить безопасность материала.

Врач указал на тот факт, что все еще продолжаются исследования и обсуждения о влиянии пластика на здоровье. Однако пока нет окончательных данных, подтверждающих связь между пластиком и онкозаболеваниями.

Тем не менее Черемушкин обратил внимание на существование определенных типов пластика, которые могут быть опасны для здоровья. Например, на материал, из которого выделяются обладающие канцерогенным эффектом химические вещества, введены ограничения даже в производстве посуды.