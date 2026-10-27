Онколог из Воскресенска объяснил, как диспансеризация помогает выявить рак

Руководитель Воскресенского онкоцентра Андрей Геннадьевич Сергеев рассказал о роли профилактических обследований в ранней диагностике рака. По его словам, при выявлении заболевания на I стадии вероятность полного выздоровления превышает 90%, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Злокачественные новообразования на начальных этапах могут развиваться бессимптомно. Боль, резкое похудение и непроходящая слабость чаще появляются, когда заболевание уже зашло далеко. Поэтому отсутствие жалоб не повод отказываться от профилактических обследований, объяснил руководитель Воскресенского онкоцентра Андрей Геннадьевич Сергеев.

Центр амбулаторной онкологической помощи в Воскресенске обслуживает также жителей Егорьевска — всего более 220 тысяч человек. На диспансерном учете состоят 5 113 пациентов.

Диспансеризация по полису ОМС включает онкоскрининги, направленные на выявление наиболее распространенных видов рака. Набор исследований зависит от возраста пациента. Такие обследования помогают обнаружить болезнь до появления выраженных симптомов.

«Относитесь к своему организму с вниманием и заботой. Не ждите тревожных симптомов. Запишитесь на плановую диспансеризацию в поликлинику по месту жительства. Выделенный на базовые обследования день может подарить вам десятилетия активной и здоровой жизни», — посоветовал Сергеев.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.