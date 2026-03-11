Онколог Архицкая назвала пять вирусов, связанных с раком

Врач-онколог Анна Архицкая рассказала, какие вирусы могут запускать развитие злокачественных опухолей и как снизить риски заболевания, сообщает «Вечерняя Москва» .

Врач-онколог, онкомаммолог Анна Архицкая пояснила, что некоторые вирусы способны становиться триггерами онкологических процессов.

Самым известным считается вирус папилломы человека (ВПЧ). По данным Всемирной организации здравоохранения, выявлено более 200 его типов. Длительное носительство ВПЧ высокого риска почти в 90% случаев лежит в основе рака шейки матки. Вирус также связан с опухолями ротоглотки и анального канала.

«Хорошая новость в том, что рак шейки матки сегодня можно предупредить: регулярные осмотры у гинеколога, ПАП-тест, анализ на ВПЧ и вакцинация позволяют не допустить болезнь либо выявить ее на ранней стадии. Недаром Австралия благодаря массовой вакцинации и скринингу практически ликвидировала этот вид рака», — отметила Архицкая.

К онкологическим заболеваниям печени могут приводить гепатиты B и C. От гепатита B существует вакцина, а гепатит C в большинстве случаев поддается лечению.

Вирус Эпштейна-Барр распространен у большинства людей. Он может выступать триггером лимфом и рака носоглотки при ослабленном иммунитете, однако само носительство не означает развитие рака.

Редко заболевание вызывает вирус Т-клеточной лейкемии: он приводит к болезни у 2–5% инфицированных спустя десятилетия после заражения.

По словам врача, наличие вируса не является приговором. Профилактика включает вакцинацию, своевременное лечение и регулярные осмотры.

