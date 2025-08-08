Онищенко заявил о снижении риска распространения лихорадки чикунгунья в России

Эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что из-за понижения температуры в России комары-переносчики лихорадки чикунгунья впадут в спячку, снизив риски распространения инфекции, сообщает ТАСС .

«Я должен успокоить, что сейчас у нас август, и мы замечаем постепенное снижение температуры. Комары скоро будут уходить в спячку, чтобы перезимовать», — сказал Онищенко.

Эпидемиолог добавил, что заболевание перестанет быть угрозой для здоровья россиян, а риски распространения будут снижены в связи с отсутствием переносчиков лихорадки. Кроме того, необходимо предупреждать граждан, в какие страны не рекомендуется ездить из-за высокого числа зарегистрированных случаев заражения.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о лихорадке чикунгунья. В ведомстве отметили, что несмотря на отсутствие зарегистрированных случаев в России, риски завоза инфекции сохраняются.