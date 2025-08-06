В Роспотребнадзоре предупредили о лихорадке чикунгунья

Это связано с активным авиасообщением и туристическими потоками, особенно из стран, где зафиксированы вспышки заболевания. В настоящее время в китайской провинции отмечается рост заболеваемости, что потребовало усиления контроля со стороны Роспотребнадзора.

Лихорадка чикунгунья передаётся через укусы инфицированных комаров и не распространяется от человека к человеку. Однако её симптомы — высокая температура, сильные суставные боли и сыпь — могут надолго вывести заболевшего из строя. Для предотвращения проникновения инфекции в страну на границах задействована система «Периметр», автоматически сканирующая пассажиров с признаками инфекционных болезней, отметили в ведомстве.

В России также имеются собственные тест-системы для быстрой диагностики чикунгуньи, а специалисты регулярно проверяют популяции комаров на наличие вируса. Пока эпидемиологической угрозы нет, но Роспотребнадзор рекомендует туристам, посещающим эндемичные регионы, использовать репелленты и защитные сетки.