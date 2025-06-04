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Онищенко призвал россиян не ездить в Турцию из-за вируса Коксаки

Эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил о вспышке вируса Коксаки в Турции. В связи с этим он посоветовал россиянам пока что отказаться от поездок в эту страну, сообщает Mash .

По его словам, туристы в Турции массово жалуются на энтеровирусную инфекцию. Ей можно заразиться через грязные руки, воду или еду.

Все заболевшие жалуются на жар, сыпь на ладонях и стопах, боль в горле. У малышей вирус Коксаки вызывает осложнения.

Между тем 2 июня Роспотребнадзор заявил, что случаев завоза инфекции в РФ не выявлено.

Ранее сообщения о вспышке этого заболевания появлялись в ноябре 2024 года. Тогда россияне жаловались, что подхватили вирус Коксаки на турецких курортах.