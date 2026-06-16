Онищенко объяснил, почему летом не стоит увлекаться квасом

Академик РАН Геннадий Онищенко посоветовал летом выбирать воду вместо кваса. Он предупредил о нагрузке на желудочно-кишечный тракт и рисках нарушения питьевого режима, сообщает Sputnik .

Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в эфире радио Sputnik напомнил, что квас считается национальным напитком. При этом он отметил разницу между домашним квасом и современными напитками с консервантами.

«Квас очень насытный, это избыточный вес, это нагрузка на желудочно-кишечный тракт. Режим питания важную роль играет в том, чтобы мы более спокойно переносили испытание воздействия высокой температуры в условиях высокой влажности», — пояснил Геннадий Онищенко.

Академик РАН посоветовал летом отдавать предпочтение обычной воде, а не газированным напиткам. По его словам, питьевой режим особенно важен в жару.

«Мы всегда говорим, человеку надо как минимум два литра воды выпивать, но сейчас есть норма более точная – на килограмм веса нужно 40-50 миллилитров. Если вы выпьете компот или сок, то это не считается, потому что организм уже реагирует на эту жидкую пищу, он должен ее переработать», — уточнил Геннадий Онищенко.

Онищенко подчеркнул, что нарушение питьевого режима может быть опасно для здоровья. Оно способно спровоцировать тромбообразование, отрыв тромбов, ишемический инсульт и другие тяжелые последствия.

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