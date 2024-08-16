Омлет с овощами или каша: названы лучшие завтраки для людей старше 40 лет

Завтрак для людей зрелого возраста должен обеспечивать долгое насыщение, содержать клетчатку и полезный микробиом. По словам диетолога Елены Соломатиной, первый за день прием пищи в таком возрасте также должен быть насыщен жирными кислотами, сообщает «Вечерняя Москва».

«Молодые люди тратят намного больше энергии, чем представители зрелого возраста. Они легче переносят резкие скачки уровня глюкозы в крови. Помимо этого, обменные процессы в организме у людей после 40 замедляются, а желание куда-то бежать снижается», — подчеркнула эксперт.

В зрелом возрасте на завтрак можно приготовить яичницу с нежирным сыром или омлет с овощами, сварить кашу или сделать свежий творог с овощами. Также на первую трапезу подойдет сэндвич с кусочком рыбы, курицы или индейки.

Важно чередовать завтраки, чтобы сделать питание более разнообразным, добавила диетолог.