Около 7,7 тыс выездов совершили мобильные медкомплексы в Подмосковье

В Московской области на регулярной основе проводятся выезды мобильных комплексов. Они позволяют жителям отдаленных от медучреждений территорий быстро и рядом с домом пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое, флюорографическое и другие исследования. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Качественная диагностика должна быть доступна жителям не только городских территорий, но и сел и деревень. Для этого мы используем мобильные комплексы. С начала года было проведено почти 7,7 тыс. выездов, в ходе которых врачи осмотрели более 175 тыс. человек», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

График выездов мобильных комплексов формируется исходя из потребности населенного пункта. Ознакомиться с ним можно на сайтах медицинских организаций Московской области или в социальных сетях. Для того, чтобы пройти обследование, предварительная запись не требуется, при себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.