Около 60 студентов и педагогов Подмосковья поучаствовали в донорской акции

Центр крови Подмосковья провел выездную донорскую акцию в Московском образовательном комплексе им. В. Талалихина. В ней приняли участие около 60 студентов и педагогов. Благодаря им было заготовлено почти 19 литров крови, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

МОК им. Талалихина — комплекс, который чтит свое прошлое, но уверенно развивается, воспитывая не только высококлассных профессионалов, но и неравнодушных граждан. Приготовление сложных соусов и аромат свежей выпечки — вот привычные будни комплекса, где готовят лучших поваров и технологов. Проведение донорской акции — важный урок милосердия и социальной ответственности для будущих специалистов. Преподаватель Юлия Плетнева является донором около семи лет. Ее главный пример — папа. Он — Почетный донор России.

«На счету папы более 100 донаций цельной крови и ее компонентов. Глядя на него, тоже решила, что мне по силам помогать людям. И вот теперь потихоньку подбираюсь к его рекорду», — поделилась Юлия Плетнева.

И добавила, что о своем опыте донорства она всегда рассказывает студентам, ведь как показывает практика, многие из них не знают, что такое донорство, плохо представляют сам процесс.

«Кстати, сегодня моя группа из 10 человек, тоже сдает кровь. Теперь они понимают, что это очень хорошее и доброе дело», — отметила преподаватель.

Студентка Анастасия Коврижко — будущий повар-кондитер. Сегодня она сдала кровь впервые в жизни. Девушка призналась, что ей было интересно попробовать себя в роли донора.

«Конечно, я немного волновалась, но все прошло отлично. Самочувствие хорошее. Может, и моя кровь даст кому-то шанс на спасение? Уверена, что для меня донорство станет доброй традицией», — сказала Анастасия.

Педагог Светлана Чудинова донор с опытом. Впервые она сдала кровь во время выездной донорской акции. Около пяти лет назад она вступила и в Федеральный регистр доноров костного мозга.

«Я много раз думала, как можно помочь тяжелобольным детям и взрослым. Эта тема стала для меня особенно близкой, когда коллега столкнулся с онкологией. Тогда и стало известно, что можно вступить в регистр доноров костного мозга — это абсолютно доступно для любого человека. Очень надеюсь, что когда-нибудь смогу кому-то помочь. Буду счастлива. Для меня это — такое же донорство, как и сдача крови. Процедура безопасна, а шанс спасти человеку жизнь — это самое главное», — заключила Светлана Чудинова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг – все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.