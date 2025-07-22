Около 50% женщин в Подмосковье выбирают партнерские роды

В перинатальных центрах и роддомах Московской области женщинам доступы все виды родов, включая мягкие, вертикальные, а также партнерские и с доулой. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Роды – особенное событие в жизни женщины. И все больше рожениц предпочитают в этот момент ощущать рядом присутствие близкого человека. Если ещё год назад около 25% женщин выбирали партнерские роды, то сегодня этот показатель составляет 45%. Такая услуга в наших родовспомогательных учреждениях оказывается бесплатно», – рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Узнать дополнительную информацию о системе родовспоможения региона можно на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

В Московской области при рождении ребенка родители могут выбрать выплату в размере 20 тыс. рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье!». Получить подарочный набор могут граждане РФ, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша. Заявление на выплату можно оформить, не выходя из палаты роддома, так же как и первые главные документы малыша.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.

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