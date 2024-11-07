Около 3,6 тыс врачей-терапевтов трудятся в Подмосковье

Заместитель министра здравоохранения Московской области Ольга Отдельнова сообщила, что на территории Подмосковья сегодня работают около 3,6 тыс. врачей-терапевтов.

«Для нас знаковое событие — 8-й съезд терапевтов Подмосковья. Это важные специалисты, к которым пациенты приходят первыми. На них также возложена важная роль и в профилактике — это диспансеризация и профосмотр. Это то, чем непосредственно занимаются наши коллеги-специалисты», — сообщила журналистам Ольга Отдельнова в ходе VIII Съезда терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области «Достижения медицинской науки в практику».

Она добавила, что на территории Московской области трудятся порядка 3,6 тыс. врачей-терапевтов. Они работают в том числе и в поликлиниках.

Замминистра отметила, что в регионе проводится модернизация таких учреждений. Так, после капитального ремонта открылись две поликлиники в Истре и в Жуковском. Кроме того, до конца 2024 года в планах ввести в эксплуатацию учреждения в Лобне, Сергиевом Посаде и Лосино-Петровском.

Медики столичного региона пользуются мерами поддержки со стороны правительства, такими как: социальная ипотека, программа «Земский доктор», программа компенсации аренды жилья и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.