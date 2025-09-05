Около 3,5 млн человек прошли диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье

У жителей Московской области есть возможность бесплатно проверить свое здоровье. Это можно сделать, пройдя диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр в поликлинике по месту прикрепления. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Регулярное прохождение диагностики позволяет держать под контролем состояние своего здоровья, а в случае обнаружения заболевания – оперативно начать лечение. С начала года диспансеризацию и профосотры в Подмосковье прошли почти 3,5 млн жителей региона. Это позволило выявить более 90 тыс. заболеваний, о которых пациенты прежде не знали, а также 1,8 тыс. случаев онкологических заболеваний. Все жители, у которых были обнаружены патологии, направлены на дополнительную диагностику и лечение, а также взяты на диспансерное наблюдение», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Чтобы ознакомиться с результатами диспансеризации, необязательно идти в поликлинику — сделать это можно на телемедицинской консультации с врачом. Если пациент в течение года прошел комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, ему также будет направлено заключение с указанием результатов диагностики в личный кабинет на региональном портале «Здоровье».

Чтобы пройти диспансеризацию в поликлинике, необходимо обратиться в медучреждение по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье», по номеру тел. 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот в Telegram. Отметим, что диспансеризация в регионе реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.