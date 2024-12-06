Около 300 малышей появились на свет в роддоме Люберец в ноябре

В родильном доме Московского областного центра охраны материнства и детства в городском округе Люберцы в ноябре на свет появились 298 малышей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В МОЦОМД подвели итоги рождаемости за ноябрь. В последний осенний месяц на свет появились 298 малышей: 149 мальчиков и 149 девочек, четыре двойни. В ноябре прошло семь родов после процедуры ЭКО, родились восемь детей

Самый маленький новорожденный весил всего 900 граммов при росте 30 сантиметров, в то время как самый крупный младенец — 4 650 граммов при росте 58 сантиметров.

«Несмотря на удовлетворительные результаты, работы впереди еще много. Поддержка будущих мам и обеспечение их необходимыми ресурсами для здоровья и безопасности во время беременности и родов — залог нашего будущего», — сказала заведующая родовым отделением Люберецкого родильного дома, врач акушер-гинеколог Анна Серегина.

В МОЦОМД напоминают, что часть необходимых документов можно получить уже при выписке: свидетельство о рождении, справку на получение единовременного пособия и многое другое.

Подать заявление о рождении ребенка можно через «суперсервис», без необходимости предоставления оригиналов документов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря цифровизации сейчас в Подмосковье после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома.

Так как все делается в «цифре», подразделения ЗАГСа на первых этажах в перинатальных центрах закрывают.