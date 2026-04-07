Около 30 тыс жителей Подмосковья сдали кровь с начала года

С начала 2026 года почти 30 тыс. жителей Подмосковья сдали донорскую кровь и ее компоненты. Принять участие в донорстве можно в Московском областном центре крови, его филиалах и на выездных акциях, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Несмотря на развитие технологий, полноценного заменителя крови сегодня не существует. Поэтому донорская кровь — это возможность спасти жизнь и здоровье многим пациентам, попавшим в беду. С начала года кровь и ее компоненты в Подмосковье сдали почти 30 тыс. доноров», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Стать донором может любой житель региона старше 18 лет без медицинских противопоказаний. Переливание крови необходимо пациентам с травмами, ожогами, онкозаболеваниями, а также недоношенным детям.

Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8.00 до 14.00 по адресу: г. Москва, ул. Металлургов, 37А. Предварительная запись на сдачу цельной крови не требуется. Полный список учреждений службы крови Московской области размещен на сайте https://donormo.ru/usk-mo/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.