Около 3 тыс подмосковных педиатров прошли тренинги по профилактике выгорания на работе

В рамках проекта «Наш участковый врач» для подмосковных педиатров проводятся тренинги по профилактике профессионального и эмоционального выгорания. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Такие тренинги помогают врачам разобраться в своих эмоциях, справиться со стрессом, а значит избежать у них профессионального выгорания. Такие занятия для педиатров мы запустили в 2022 году. За это время их прошли более 5,9 тыс. врачей, а с начала этого года почти 3 тыс.», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В комплекс занятий входят как очные психологические тренинги по профилактике выгорания и развитию эмоционального интеллекта врача, так и дистанционные тренинги по бесконфликтному общению и управлению стрессом, а также индивидуальные консультации с психологами. Также медицинским специалистам доступны арт-терапевтические тренинги.

Более подробно о психологической поддержке для врачей можно узнать на портале Здоровье. Детство в разделе для специалистов (необходима регистрация).

«Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.