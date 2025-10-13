Около 200 семей медработников получают компенсацию за аренду жилья в Подмосковье

В Московской области для медработников государственных учреждений здравоохранения, у которых нет собственного жилья, введена компенсация за аренду съемного. Размер ежемесячной выплаты зависит от удаленности городского округа и составляет до 30 тыс. рублей для одного медика и до 45 тыс. рублей для супружеской пары. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Понимаем, что жилищный вопрос — один из самых главных и для медработника, и для его семьи. Поэтому в Подмосковье введен целый комплекс программ, направленный на его решение. Это и программы „Социальная ипотека“, „Бюджетная ипотека“, „Земля врачам“, и компенсация аренды жилья. В настоящий момент почти 200 супругов-медработников Подмосковья ежемесячно получают выплату за аренду жилья», — рассказал зампредседателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Получить выплату могут медработники, соответствующие перечню должностей и ряду других условий. В частности, необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Московской области и расположенном на территории региона. У супругов и детей заявителя не должно быть собственного жилья в Подмосковье. Еще одно условие — отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма от администраций городских округов.

Чтобы воспользоваться мерой поддержки, необходимо подать заявление на региональном портале Госуслуг (uslugi.mosreg.ru). Заявка будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней. Напомним, что в Подмосковье действуют и другие меры соцподдержки медработников: программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Приведи друга» и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.