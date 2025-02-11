Около 2 тыс детей Богородского округа прошли профосмотры с начала года

В Богородском городском округе реализуется проект «Школьная медицина», так, ребенок, прикрепленный к одной из поликлиник Ногинской больницы, может пройти полный профилактический осмотр в школе или детском садике. Всего с начала года в образовательных учреждениях профосмотры прошли уже 1 805 детей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Для проведения профилактических осмотров бригады врачей самостоятельно выезжают в образовательное учреждение для осмотра по графику, в том случае, если у ребенка заподозрят патологию, он будет направлен для прохождения второго этапа в поликлинику», — рассказала заместитель главного врача по педиатрической работе Ногинской больницы Елена Зинчук.

Результаты проведенного осмотра ребенка, родители смогут посмотреть в электронной медкарте. Данные о пройденном профосмотре будут отображаться в личном кабинете.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.