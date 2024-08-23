Около 190 тыс жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта с начала года

Жителям Подмосковья на приеме у врача-стоматолога проводится диагностика новообразований полости рта — люминесцентная стоматоскопия. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Процедура позволяет выявить патологические изменения в тканях и заподозрить онкологическое заболевание на ранней стадии.

«Такая диагностика злокачественных новообразований проводится на приеме у врача-стоматолога. Она необходима для своевременного выявления патологии. Всего с начала года онкоскрининг полости рта прошли почти 190 тыс. жителей региона, в результате у 322 человек было заподозрено онкологическоезаболевание. Все они были направлены на дополнительные обследования», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Люминесцентная стоматоскопия проводится с помощью специальной лампы и очков. На приеме врач-стоматолог направляет люминесцентную лампу в полость рта, любое отклонение от нормы светится иначе, что позволяет заподозрить онкологическое заболевание. Диагностика проводится бесплатно на приеме у врача-стоматолога.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.