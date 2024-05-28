Около 100 тыс детей появились на свет в стенах роддома Химок за полвека работы

В 2024 году роддому города Химок исполнилось 50 лет. Здание было построено в 1974 году, росло и изменялось вместе с городским округом Химки. В честь 50-летия роддома Химкинская больница при поддержки администрации города проведет церемонию награждения сотрудников и расскажет о ходе капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Ведь летом прошлого года в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» роддом закрыли на полтора года. Это будет современный акушерский стационар на 102 койки с отделениями гинекологии, патологии беременности, послеродовым и реанимацией.

Современное наркозное, операционное и диагностическое оборудование обеспечит максимально качественный уход за новорожденными и их мамами. Палаты в роддоме будут как одноместные, так и для двух или трех пациенток с индивидуальными санузлами и душем, а также оборудованием для совместного пребывания матери и ребенка.

Обновленный роддом будет площадью более 5 тыс. кв. м. Цоколь станет полноценным этажом для прачечной, раздевалками для персонала и других необходимых помещений. За все время функционирования роддома здесь родились на свет около 100 тыс. детей.

«Наш роддом по праву считался одним из лучших. Несколько поколений химчан появились на свет именно здесь. Народная любовь — это самый честный отзыв. 50 лет — это пол века! Я уверен, что капитальный ремонт вдохнет в роддом новую жизнь», — рассказал главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

В роддоме ГБУЗ Московской области «Химкинская больница» будут трудиться около 100 квалифицированных медицинских работников. Специалисты владеющие всеми современными методиками родоразрешения, включая вертикальные роды и операцию кесарева сечения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.