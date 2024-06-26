Около 100 тыс человек воспользовались порталом «Стань мамой в Подмосковье»

В Подмосковье работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье», на котором собрана информация о системе родовспоможения в регионе. Портал начал работу в марте прошлого года и за это время им воспользовались уже почти 100 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Удобно, что будущим родителям не нужно искать информацию в Интернете, так как теперь все собрано на одном портале. Там можно ознакомиться с рекомендациями и советами для беременных, изучить роддома и перинатальные центры региона и многое другое», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Самыми популярными разделами сайта для будущих мам стали страницы о роддомах и перинатальных центрах региона, а также получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье».

В разделе портала о роддомах и перинатальных центрах Подмосковья женщины могут оставлять отзывы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.