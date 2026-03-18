Офтальмолог Шилова объяснила вред яркого экрана

Профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова предупредила, что чрезмерная яркость экрана и работа в темноте вызывают переутомление глаз и могут нарушить сон, сообщает RT .

Врач-офтальмолог Татьяна Шилова пояснила, что основная проблема — резкий световой контраст. При использовании гаджета в темноте глаза постоянно адаптируются к разной интенсивности света. Зрачку требуется около пяти секунд, чтобы привыкнуть к яркости или темноте, и частая перестройка создает нагрузку.

«Если вы используете гаджет в темноте или при тусклом освещении, глаза вынуждены постоянно адаптироваться к разной интенсивности света, когда вы переводите взгляд с яркого дисплея на окружающие предметы и обратно. Наши глаза не рассчитаны на такую скорость перестройки. В среднем зрачку требуется около пяти секунд, чтобы адаптироваться к яркому свету, и столько же, чтобы привыкнуть к темноте», — рассказала эксперт.

По словам специалиста, «световые качели» приводят к астенопии — зрительной усталости. Она проявляется тяжестью в глазах, пеленой и двоением текста. При взгляде на экран человек моргает в два-три раза реже, из-за чего пересыхает слезная пленка, появляется жжение и ощущение «песка».

Постоянное напряжение цилиарной мышцы может вызвать спазм и головную боль в области висков и надбровных дуг. Кроме того, интенсивный синий свет вечером подавляет выработку мелатонина и нарушает сон.

Шилова рекомендовала включать автояркость, делать перерыв каждые 20 минут на 20 секунд и переводить взгляд на расстояние около шести метров. Вечером стоит использовать ночной режим с теплыми оттенками экрана.

