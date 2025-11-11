«Офисный» живот: до чего может довести сидячая работа

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Алсу Галеева предупредила, что длительная сидячая работа и низкая физическая активность могут привести к появлению так называемого «офисного» живота и ухудшению самочувствия, сообщает Газета.ru .

Галеева рассказала, что у людей с малоподвижным образом жизни часто появляется «офисный» живот. По ее словам, длительное пребывание в одной позе, особенно при стрессе, приводит к сутулости, сдавлению диафрагмы и нарушению кровообращения в брюшной полости.

Галеева отметила, что сидячая работа вызывает мышечные спазмы и ослабляет мышцы пресса и тазового дна. Это отражается не только на внешнем виде, но и на общем самочувствии. Врач подчеркнула, что «офисный живот» чаще связан с мышечным дисбалансом, а не с лишним весом.

Чтобы снизить риски, специалист рекомендовала правильно организовать рабочее место: отрегулировать стул, чтобы стопы стояли на полу, а колени были согнуты под углом 90 градусов. Экран монитора должен находиться на уровне глаз, а пояснице необходима опора. Важно делать перерывы каждые 30–45 минут, вставать, разминаться и выполнять дыхательные упражнения для активации диафрагмы.

Галеева также посоветовала следить за питьевым режимом, питаться не спеша и не за рабочим столом. Для снятия вечерних отеков врач рекомендовала полежать с приподнятыми ногами и сделать легкий массаж живота по часовой стрелке. Специалист подчеркнула, что даже небольшие изменения в привычках помогут улучшить самочувствие уже через несколько дней.

