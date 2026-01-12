Одинцовский родильный дом признан лучшим в Подмосковье по итогам 2025 года

Одинцовский родильный дом стал лучшим в Московской области по итогам 2025 года, превысив план по числу родов и получив высокую оценку профессионализма коллектива, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

Одинцовский родильный дом признан лучшим в Московской области по итогам прошлого года. Медицинское учреждение не только выполнило, но и превысило план по числу принятых родов, достигнув 108%. За первую неделю 2026 года здесь появились на свет 59 детей.

Коллектив роддома получил высокую оценку за профессионализм. Благодаря высокому уровню медицинской помощи и современным условиям многие женщины выбирают этот роддом, приезжая не только из ближайших населенных пунктов, но и из других регионов, включая Москву и Краснознаменск.

Родильный дом работает в составе «Одинцовской областной больницы» и расположен на ее территории. Учреждение второго уровня оказывает круглосуточную акушерскую и неонатологическую помощь. Отделения оснащены современным оборудованием, для пациентов созданы комфортные условия: восемь индивидуальных родовых залов, одноместные и двухместные палаты в дородовом отделении, а также палаты разной вместимости в послеродовом отделении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.