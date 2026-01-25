«Один чихнул, другой заразился»: россиянам грозит эпидемия вируса Нипах?
Фото - © Freepik.com
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Аграновский заявил, что для россиян не представляет опасности вирус Нипах, вспышку которого зафиксировали вблизи индийского города Калькутта, сообщает RT.
«Это далекая от нас проблема. Это вирусы-эндемики, они характерны для определенных территорий. Это не „один чихнул, другой заразился“. Ситуация совершенно отличная от ситуации, скажем, с коронавирусом или гриппом», — сказал Аграновский.
Он подчеркнул, что для существования вируса на какой-либо территории необходимы определенные условия, которых нет в России. В стране нет резервуаров для накопления вируса и его дальнейшего распространения. Вирус Нипах — это ограниченный по своему ареалу патоген.
Вирусолог добавил, что российским службам необходимо продолжать мониторинг даже удаленных опасностей, но на сегодняшний день гражданам бояться нечего.
Ранее стало известно, что в Индии зафиксировали первый смертельный случай от нового вируса Нипах, от которого нет вакцины. По данным ВОЗ, показатель смертности при этом вирусе оценивается от 40 до 75%.
