Очень заразный вариант ковида распространяется среди москвичей

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Очень заразный вариант ковида XFG («Стратус») распространяется среди москвичей. Наибольшее количество случаев заболевания из всей России приходится на столицу — 54%, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Первый человек в России заразился «Стратусом» 24 апреля 2025 года. Вариант ковида отличается высокой заразностью.

При этом симптомы у заболевания легкие. В основном, появляется сиплость в голосе.

«Стратус» не провоцирует тяжелого течения болезни, как прошлые штаммы. Однако он оперативно распространяется в разных странах.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что в Китае в январе 2025 года обнаружили новый штамм коронавируса. Он начал распространяться по миру с Юго-Восточный Азии. Зараженный может инфицировать до 15 человек вокруг себя.