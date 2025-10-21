Обстановка с гриппом в России стабильная

Ситуация с заболеваемостью гриппом в России стабильная и составляет менее 1% случаев, сообщила замдиректора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дарья Даниленко.

«То, что мы сегодня наблюдаем, почти не отличается от того, что мы наблюдаем каждый старт эпидемсезона. Мы выходим к тому моменту, когда мы начинаем ожидать присутствие вирусов гриппа и нарастание их активности по сравнению с другими респираторными заболеваниями. Но надо отметить, что в нашей стране на текущий момент времени ситуация по гриппу стабильная», — сказала журналистам Даниленко.

Она отметила, что, согласно данным за третью неделю октября 2025 года, вирусы гриппа были выявлены менее чем в 1% случаев.

Ранее пресс-служба Минздрава Подмосковья сообщила, что более 2,3 млн человек в регионе вакцинировались от гриппа. Сделать это можно в поликлинике по месту прикрепления, мобильном комплексе, вакцинация детей также проводится в школах и детских садах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.