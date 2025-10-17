Более 2,3 млн человек вакцинировались от гриппа в Подмосковье

Жители Московской области могут бесплатно защитить себя от гриппа и его осложнений, пройдя вакцинацию. Сделать это можно в поликлинике по месту прикрепления, мобильном комплексе, вакцинация детей также проводится в школах и детских садах, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Призываю всех позаботиться о себе и своих близких и сделать прививку от гриппа. Особенно важно пройти вакцинацию лицам с хроническими заболеваниями, пожилым людям, беременным женщинам и детям. Уже более 2,3 млн человек в Подмосковье сделали такой выбор», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Перед вакцинацией врач проведет осмотр и направит на прививку. Записаться на прием к специалисту можно через портал Госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram (https://t.me/eregistratura_mo_bot).

Ознакомиться с графиком выездов мобильных комплексов можно по ссылке: https://mz.mosreg.ru/sobytiya/press-releases/grafik-raboty-mobilnyx-punktov-vakcinacii-ot-grippa-v-oktiabre-2025-goda.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.