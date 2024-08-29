Областной детский хоспис Подмосковья отметил 5-летие

Сегодня 5 лет исполнилось Московскому областному детскому хоспису. Он начал свою работу в 2019 году. В хосписе маленьким пациентам с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями оказывают медицинскую, психологическую и социальную помощь, а также духовную поддержку, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Развитие паллиативной медицинской помощи крайне важное направление нашей работы, так как касается пациентов, в том числе детей с неизлечимыми заболеваниями. В регионе работают 11 Школ паллиативного пациента, Координационный центр, интернет-портал и горячая линия. Благодаря работе Московского областного детского хосписа, мы смогли сделать паллиативную помощь для маленьких пациентов еще более доступной. На базе хосписа работает выездная патронажная служба, которая за 5 лет работы совершила почти 45,5 тыс. выездов к пациентам», — сказала Первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Детский хоспис Московской области рассчитан на круглосуточное пребывание пациентов вместе с родителями или сопровождающими. Каждая палата оснащена многофункциональной кроватью для ребенка и диваном для сопровождающих. Для особо тяжелых детей предусмотрен блок интенсивной терапии с круглосуточным медицинским наблюдением, оснащенным оборудованием для мониторинга и поддержания жизненных функций. Для ежедневной активности детей предусмотрены игровая и сенсорная комнаты, зал ЛФК.

«Мы начали с 77 пациентов и в настоящее время под нашим патронажем находятся почти 700 детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. В прошлом году, благодаря присоединению Коломенского филиала, коечный фонд увеличился с 13 до 73 коек, что позволило уделить особое внимание детям, нуждающимся в паллиативной медицинской помощи и оставшимся без попечения родителей. Нами проделана значительная работа, результатами которой мы можем по праву гордиться», — отметил главный врач Московского областного детского хосписа Андрей Ишутин.

В Подмосковье работает Координационный центр паллиативной помощи. Задать все вопросы по медицинской помощи паллиативным пациентам можно по номеру телефона +7 (498) 683-83-83. Также получить необходимую информацию можно на интернет-портале «Паллиативная помощь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.