Нутрициолог Шкилева перечислила продукты для профилактики онкологических заболеваний

сегодня в 19:47

Нутрициолог Шкилева советует включать в рацион продукты с селеном и кверцетином

Питание играет важную роль в профилактике онкологических заболеваний. Нутрициолог Марина Шкилева отметила, что ежедневный рацион должен включать продукты, способные замедлять патологические процессы и поддерживать иммунитет.

Эксперт рекомендовала обратить внимание на гранатовый сок, который богат антиоксидантами и помогает нейтрализовать свободные радикалы. Среди полезных продуктов Шкилева выделила куркуму, которую можно добавлять в блюда, выпечку и напитки.

По словам специалиста, в рационе должны присутствовать продукты, содержащие селен: бразильские орехи, яйца, печень, треска и семена подсолнечника. Она также подчеркнула пользу помидоров, в которых содержится ликопин — вещество с выраженными антиоксидантными свойствами, способное замедлять рост раковых клеток.

Шкилева посоветовала употреблять зеленый чай, чеснок, лук, а также продукты, богатые кверцетином: каперсы, какао и острый перец. Эти компоненты, по ее словам, укрепляют защитные механизмы организма и улучшают состояние клеток.

Эксперт добавила, что для профилактики онкологии важно не только правильное питание, но и активный образ жизни.

«Движение — это жизнь. Физическая активность позволяет каждой клетке быть наполненной энергией», — подытожила Шкилева.