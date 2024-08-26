Нутрициолог рассказала об овоще, предотвращающем развитие онкозаболеваний

Наряду с брокколи, кабачки являются источниками сульфорофана, который является онкопротектором, то есть защищают от опухолевых процессов, а также способствует детоксикации печени. Об этом РИАМО сообщила семейный нутрициолог, эксперт Международного института интегративной нутрициологии (МИИН), лектор курса «Интегративный детский нутрициолог» МИИН Ксения Уваровская.

Также кабачки улучшают работу кишечника — клетчатка, как растворимая, так и нерастворимая, облегчает прохождение пищевого комка по кишечнику, стимулирует моторику и ежедневное очищение. Плоды овоща также снижают холестерин и сахар в крови — пектин как губка впитывает излишки холестерина и выводит из организма, а также препятствует быстрому всасыванию глюкозы.

«Кабачки еще способствуют выведению лишней жидкости, оказывая мочегонное действие, и снижают артериальное давление — все это благодаря калию — 524 мг на порцию 200 г, что составляет почти 17% от суточной нормы. Также они стимулируют иммунный ответ — содержат почти половину суточной нормы (34 г на 200 г) витамина С, одного из главных антиоксидантов», — сказала эксперт по питанию.

С помощью кабачков также можно улучшить здоровье глаз. Это происходит благодаря содержанию каротиноидов лютеина и зеаксантина, заключила нутрициолог.