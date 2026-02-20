Нутрициолог посоветовала весной ложиться спать до 23:00

Тренер-нутрициолог Ольга Яблокова рассказала, как весной наладить биоритмы и поддержать иммунитет. По ее словам, регулярный сон до 23:00 помогает снизить риск депрессии и улучшить когнитивные функции, сообщает Nord-News .

Весной циркадные ритмы человека естественно перестраиваются. Увеличение светового дня снижает уровень мелатонина, из-за чего появляются сонливость, потеря концентрации и перепады настроения.

По словам специалистов, до полуночи в организме активизируются процессы регенерации и обмена веществ, вырабатывается соматотропин, отвечающий в том числе за сжигание жира. Полноценный сон также способствует восстановлению нервной системы и улучшению когнитивных функций.

Пик выработки мелатонина теперь приходится на 22–23 часа. Если пропустить это время и лечь позже, повышается уровень кортизола, что может привести к скачкам давления и внутреннему напряжению.

«Регулярное засыпание до 23:00 снижает риск депрессии, улучшает память, когнитивные функции и иммунитет, а также укрепляется здоровье в целом», — рассказала Яблокова.

Материал носит информационный характер. При стойких нарушениях сна специалисты рекомендуют обратиться к врачу.

