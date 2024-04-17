Нутрициолог ответила, вредно ли молоко для взрослых людей
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Нутрициолог Юлия Хлопова прокомментировала популярное утверждение, что взрослым людям якобы вредно пить молоко. По словам врача, у некоторых людей, действительно, имеется непереносимость лактозы, однако она может быть диагностирована лишь после прохождения медицинских исследований, сообщает Life.ru.
Хлопова обратила внимание, что если у человека появляется дискомфорт после приема молока, то ему в целом нужно задуматься о своем обычном рационе. По словам нутрициолога, в такой ситуации не исключена перекрестная реакция организма.
«Нет, с возрастом фермент, отвечающий за переваривание молока, не исчезает, это индивидуальная реакция», — добавила врач.
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