Нутрициолог назвала 4 напитка, которые могут быть вредны для женщин

В преддверии Нового года многие готовятся к организации праздничного стола, уделяя внимание не только угощениям, но и напиткам. Однако не все знают о потенциальном вреде некоторых, казалось бы, привычных напитков, которые могут негативно сказаться на здоровье женщин. Об этом РИАМО сообщила генеральный директор компании «Буарон» в России, врач-терапевт, нутрициолог, health-коуч, ведущая программы «Просто о здоровье» Ирина Никулина.

Пакетированный сок

«В Новый год мы часто увлекаемся потреблением пакетированного сока. Всего лишь один стакан такого сока может содержать дневную норму сахара или даже превышать ее. Пакетированные соки, на которые мы обращаем внимание в праздничный период, часто насыщены красителями и ароматизаторами, в то время как содержание витаминов в них как правило оставляет желать лучшего. Большинство таких соков производится из концентрата, полученного в результате отжима», — рассказала Никулина.

Такой «жидкий» сахар может вызвать резкие скачки уровня глюкозы в крови и в долгосрочной перспективе способствовать развитию диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, которые затрагивают около четверти женщин в России. Учитывая все это, прежде чем наливать себе сок за праздничным столом, стоит задуматься о его влиянии на здоровье и рассмотреть возможность замены на натуральные фреши или фрукты.

Пиво

В Новый год, когда на столе множество напитков, важно помнить о негативном влиянии алкоголя на женское здоровье. Этиловый спирт нарушает микрофлору кишечника, раздражает его слизистую и перегружает печень и почки. Частое употребление алкоголя также увеличивает риск бесплодия: исследования показывают, что женщины, которые пьют алкоголь, в три раза чаще сталкиваются с проблемами репродуктивной системы.

Кроме того, пиво может спровоцировать рак молочных желез и поликистоз из-за высокого содержания активных эстрогенов, что также влияет на гормональный фон. Вместо алкогольных напитков стоит выбрать газированную минеральную воду или комбучу, чтобы сохранить здоровье в праздничный период.

Диетическая газировка

Многие стараются выбрать напитки с надписью «без сахара» для праздничного стола, надеясь сохранить фигуру. Однако такие напитки с сахарозаменителями могут быть вреднее: они содержат синтетические вещества, негативно влияющие на организм и способствующие набору веса. Например, стевия, будучи в 200 раз слаще сахара, может сделать даже фрукты безвкусными. Вместо «сахарной бомбы» лучше поставить на стол более полезные напитки, такие как несладкие компоты или домашние лимонады, чтобы порадовать и вкусом, и здоровьем.

Кофе

На праздничном новогоднем столе многим бывает сложно отказаться от чашечки ароматного кофе. Однако стоит помнить, что постоянное употребление даже натурального зернового кофе может привести к проблемам с ЖКТ, нервной и сердечно-сосудистой системами. Растворимый кофе или «3-в-1» напитки ухудшают ситуацию за счет множества пищевых добавок. Кофе также провоцирует жажду и обезвоживание, что может сказаться на коже и ускорить появление морщин.

Чтобы сохранить здоровье, нужно ограничиться 1-2 чашками натурального зернового кофе в день. В остальное время лучше обратить внимание на зеленый чай, матчу или цикорий — они менее обезвоживают. Самым полезным напитком остается простая вода, которая помогает поддерживать водный баланс и ощутимо улучшает самочувствие и внешний вид.

В праздники важно не злоупотреблять кофе и выбирать напитки осознанно, обращая внимание на их состав, чтобы эти небольшие удовольствия не были в ущерб здоровью и красоте.

«И не забывайте, что лучший напиток для здоровья организма и поддержания красоты — простая вода. Старайтесь ежедневно соблюдать правильный водный баланс, и вы сами почувствуете пользу — изнутри и снаружи. Безусловно, в небольших количествах все перечисленные напитки не несут серьезного вреда для организма, главное — знать меру и подходить с умом к их выбору, обращая внимание на состав», — добавила нутрициолог.