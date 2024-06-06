Нутрициолог Ильичева рассказала, как воспаления влияют на мотивацию

Между снижением мотивации и вялотекущими воспалительными процессами в организме есть связь, сообщила РИАМО нутрициолог, руководитель научного отдела Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ольга Ильичева.

Связь мотивации и дофамина

Основной двигатель мотивации — это нейромедиатор дофамин. Он выделяется в головном мозге в ответ на стимулы, способные принести удовольствие или повышающие наш социальный статус.

Например, вкусная еда, новые знакомства, похвала от окружающих, признание других людей, покупка вещей, подчеркивающих вашу значимость. Повышение на работе, дорогая машина, модная одежда или пирожное — все это мозг принимает как значимые вознаграждения, помогающие сделать жизнь лучше.

Как работает дофамин

По словам эксперта, при получении вознаграждения дофамин попадает в лимбическую систему мозга — отдел, отвечающий за удовольствие и выживание, и в кортикальную область мозга — отдел, отвечающий за планирование и интеллектуальную деятельность.

«Мозг запоминает приятные и неприятные стимулы, тем самым регулируя будущее поведение. Например, вы работали целую неделю в поте лица, а потом неожиданно получили премию в конце месяца. Мозг запомнит это событие и подкинет дополнительную энергию в следующем месяце для решения рабочих задач. Другая ситуация: вы очень ждали награды, но, несмотря на все усилия, не получили желаемое. Дофамин не выделился, в следующий раз мозг выделит меньше энергии на бесперспективное дело», — сказала Ильичева.

Воспаление и интерес к сложным задачам

Нутрициолог объяснила, что мозг тщательно взвешивает те усилия, которые нужно потратить на достижение целей, и имеющиеся ресурсы. При хроническом воспалении тело выделяет особые вещества — цитокины. Попадая в лимбическую систему, они блокируют действие дофамина, подавляют интерес к сложным задачам, связанным с тратой энергии.

«Организму важнее справиться с инфекцией, вирусом или бактерией, чем получить премию или съездить в отпуск. В итоге вы выбираете быстрые источники радости — зависание в соцсетях, сладкую и жирную пищу, телевизор — так как для „больших“ дел просто не хватает сил», — разъяснила эксперт.

Вызывать хроническое воспаление и лишать сил для достижения целей могут:

— лишний вес и инсулинорезистентность;

— хронические вирусные и бактериальные инфекции;

— аллергические реакции, непереносимость отдельных продуктов;

— избыток простых углеводов, рафинированных продуктов;

— избыток Омега 6 жиров, поддерживающих воспалительный ответ;

— нарушение микробиома, хронические грибковые инфекции;

— дефицит антиоксидантов в питании — свежие овощи, ягоды, фрукты, зелень.

«Дефицит энергии может быть признаком многих нарушений. Чтобы высвободить энергию для достижения целей, нужно справиться с хроническим воспалением, а для этого оценить питание и состояние здоровья», — заключила нутрициолог.