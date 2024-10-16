Новый заведующий хирургическим отделом начал работать в больнице Солнечногорска

В Солнечногорской больнице назначен новый заведующий вторым хирургическим отделением. Им стал Александр Бордунов — хирург высшей категории с 35-летним стажем. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Он родился в Луганской области. В 1989 году окончил Луганский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело», а в 2015 году прошел повышение квалификации.

«У меня мама — медсестра хирургического профиля. Меня с детства привлекала военная хирургия. С 2022 года у меня было пять командировок в зону СВО, я состою в резерве медицинского состава», — рассказал заведующий вторым хирургическим отделением Солнечногорской больницы Александр Бордунов.

Доктор служил в воинской части Тимоново в спецотряде медицинского назначения, работал в Городской клинической больнице № 29 имени Н. Э. Баумана в Москве: в отделении общей хирургии он проводил лапароскопические операции.

«В округе действуют программы по привлечению квалифицированных медицинских кадров, которая помогает приглашать в наши учреждения профессионалов своего дела и повышать качество врачебной помощи. Кроме того, для врачей предусмотрены различные меры поддержки, включая доплаты, компенсацию аренды жилья и социальную ипотеку», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

После назначения Александр Бордунов планирует проводить лапароскопические операции на базе Солнечногорской больницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.