Новый врач-терапевт приступила к работе в Дзержинской больнице

«Причина, почему я выбрала Дзержинскую больницу заключается в возможности работать недалеко от дома. Время — самый ценный ресурс, и лучше тратить его с большей пользой. Попав в эту сферу, я поняла, что очень важно постоянно обучаться чему-то новому, повышать квалификацию, тем самым развиваться как специалисту. Но не стоит забывать и об отдыхе, не менее важным является психологический настрой и эмоциональная стабильность», — сказала врач-терапевт.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.