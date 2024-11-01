Новый врач-педиатр начала работать в больнице Талдомского округа

Новый участковый педиатр приступила к работе в детской консультации Вербилковского отделения Дубненской больницы. Зубайда Курбанова ведет прием детей разного возраста. Обеспечивает комплексный подход к здоровью, включая профилактические осмотры, вакцинацию, диагностику и лечение заболеваний, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Укрепил первичное звено специалистов нашего медучреждения еще один молодой врач. Не так давно в поликлинике Вербилок приступили к работе участковые терапевты, невролог, хирург, фельдшер, медицинские сестры. Отремонтирован рентген-кабинет, который оснащен современным аппаратом для диагностики. Работает гериатрическое отделение, где старшему поколению жителей Талдомского округа оказывается необходимая медицинская помощь», — сказал главный врач Игорь Давронов.

Записаться на прием к педиатру можно по тел. 122 или в личном кабинете портала «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.