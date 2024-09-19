Новый врач начала работать в поликлинике № 2 Рошаля после целевого обучения

Молодой специалист Ксения Дрызлова начала работать в поликлинике № 2 в городе Рошаль после обучения по целевому договору специалитета в ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России. Об этом сообщает пресс-служба администрации Шатуры.

Ксения выросла и обучалась в Рошале. Окончив лицей в 2018 году с золотой медалью, она поступила в ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России. После успешного окончания обучения вернулась на работу в родной город.

«Работа по привлечению новых специалистов ведется постоянно, с начала этого года в Шатурской больнице к работе приступили уже 8 врачей специалистов: врач-травматолог-ортопед, врач-хирург, врач-терапевт, врач-терапевт участковый, врач-инфекционист, врач-рентгенолог, врач-педиатр участковый и врач-терапевт участковый. Также мы планируем трудоустройство новых специалистов, в настоящее время в процессе трудоустройства находятся врачи таких специальностей как: врач-терапевт участковый в поликлинику № 2; заведующий отделением сестринским уходом врач-терапевт в стационар города Шатура; врач-терапевт в приемное отделение стационара Шатуры; врач-терапевт участковый в поликлинику № 1; врач-педиатр в детскую поликлинику № 1», — рассказал главный врач Шатурской больницы Алихан Гарунов.

Кадровый вопрос по-прежнему остается одним из самых главных в программе «Модернизация первичного звена».

Цель программы — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.