Новый врач-дерматовенеролог приступил к работе в Раменской больнице

В Раменской больнице с 11 ноября начала работу врач-дерматовенеролог кожно-венерологического отделения Анастасия Лучкина. Врач-дерматовенеролог занимается лечением не только заболеваний кожи, но и выявляет их взаимосвязь с заболеваниями других органов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В 2021 году Лучкина закончил «Российский университет дружбы народов» по специальности «Лечебное дело». В 2023 году в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М. Ф. Владимирского окончила ординатуру по специальности «Дерматовенерология».

«Я родилась в семье медиков, и вопроса кем стать, когда вырасту, у меня не возникало. Нигде кроме медицины я себя не видела, о других профессиях даже не узнавала и не задумывалась», — рассказала Анастасия Лучкина.

По-прежнему актуальным является кадровый вопрос в программе «Модернизация первичного звена». В рамках данной программы планируется организация оказания медицинской помощи, которая будет находиться рядом с местом проживания, обучения или работы, учитывая потребности всех жителей.

Также действуют меры социальной поддержки, которые включают в себя:

ежемесячную компенсацию найма жилья в размере 20 000 рублей;

компенсацию посещения спортзала и бассейна; ежемесячную «Губернаторскую доплату» в размере 32 000 рублей;

выплату молодым специалистам — 15 000 рублей;

предоставление служебного жилья;

участие в программе «Социальная ипотека» и «Бюджетная ипотека»;

участие в программе «Земский доктор»;

желающим пройти ординатуру по выбранной специальности гарантируется выдача целевых направлений и циклы по повышению квалификации за счет работодателя.

Все актуальные вакансии можно посмотреть на сайте Раменской больницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.