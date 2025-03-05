Новый врач-акушер-гинеколог приступила к обязанностям в поликлинике № 2 Балашихи

Новый врач акушер-гинеколог присоединился к команде в поликлинике № 2 Балашихи. Ишмурадовой Гузели Джураевне 39 лет, из них 9 лет она работает на благо женского здоровья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За плечами медика 8 лет обучения в университете на факультете «Лечебное дело» и в ординатуре — по акушерству и гинекологии. Затем она прошла курсы повышения квалификации в Центр ЭКО в Ижевске.

С 2022 года Гузель Джураевна работала дежурным врачом и акушером-гинекологом в больнице в Краснодарском крае. В Балашихе она работает около месяца. После испытательного срока планирует подать документы на полагающиеся льготы — единоразовую выплату в размере 300 000 рублей.

«Профессию врача я выбрал неслучайно: мама была акушером, все свое детство я провела в роддоме у нее на работе. Когда подросла, поняла, что тоже хочу стать медиком. Я уверена, что быть мамой — самое большое счастье для женщины! Пришла в роддом одна, ушла — вдвоем или втроем. Для меня это удовольствие — помогать малышам рождаться», — сказала Гузель Ишмурадова.

Ишмурадова Гузель Джураевна ведет прием женщин и беременных с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:20.

Записаться на прием можно через регистратуру поликлиники № 2, терапевта, дежурного врача, по телефону 122, на портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.