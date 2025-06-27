Новый участковый терапевт появился в Лобненской больнице

В терапевтическое отделение Лобненской больницы на Красной Поляне принята новый врач — Анастасия Денисовна Мазепова. Молодой специалист окончила Российский университет медицины Минздрава России. Доктор будет вести прием пациентов по терапевтическому профилю, сообщает пресс-служба администрации округа.

Основные направления работы:

диагностика и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы;

лечение болезней верхних дыхательных путей.

Участковые врачи поликлинического звена в Московской области получают дополнительные выплаты при трудоустройстве на полную ставку. Записаться на прием можно через портал Госуслуг Московской области «Здоровье», по телефону 122 или через инфомат в поликлинике.

В Лобне уделяется большое внимание развитию сферы здравоохранения. Так, в прошлом году здесь была построена новая поликлиника на 600 посещений в смену.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.