Новый участковый терапевт появился в Лобненской больнице
Фото - © Администрация г.о. Лобня
В терапевтическое отделение Лобненской больницы на Красной Поляне принята новый врач — Анастасия Денисовна Мазепова. Молодой специалист окончила Российский университет медицины Минздрава России. Доктор будет вести прием пациентов по терапевтическому профилю, сообщает пресс-служба администрации округа.
Основные направления работы:
- диагностика и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы;
- лечение болезней верхних дыхательных путей.
Участковые врачи поликлинического звена в Московской области получают дополнительные выплаты при трудоустройстве на полную ставку. Записаться на прием можно через портал Госуслуг Московской области «Здоровье», по телефону 122 или через инфомат в поликлинике.
В Лобне уделяется большое внимание развитию сферы здравоохранения. Так, в прошлом году здесь была построена новая поликлиника на 600 посещений в смену.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.
«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.