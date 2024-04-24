Новый рентгеновский аппарат установлен в инфекционном отделении Раменской больницы

В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» Раменской больницей закуплен новый цифровой рентген-аппарат на два рабочих места стоимость 20,4 млн рублей, передает пресс-служба администрации городского округа.

Он является одним из последних поколений рентгенодиагностического оборудования.Основным преимуществом новейшего цифрового аппарата является качество снимков, для проведения исследования не требуется расходного материала — рентгенологической пленки. Снимки отображаются автоматически на мониторе, само исследование занимает 10-15 секунд.

Рентгеновский диагностический стационарный комплекс Р-500 «ДУОГРАФ» — современный стационарный рентгено-диагностический аппарат, предназначенный для проведения всех видов рентгенографических исследований. Обеспечивает высокое качество рентгеновского изображения при минимальной лучевой нагрузке.

Дека стола может перемещаться в четырех направлениях. Ее фиксация в пространстве осуществляется при помощи мощной электромагнитной установки. Высота регулируется в широком диапазоне, позволяя работать с детьми, а также пациентами с ограниченными двигательными возможностями (в нижнем положении — удобство загрузки с инвалидного кресла)

Максимальная нагрузка на стол составляет 150 кг

Кассетоприемник имеет возможность изменения своего положения. Плоскопанельный детектор обеспечивает высокое качество изображения, станция рентгенолаборанта мгновенно отправляет исследования на сервер.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.