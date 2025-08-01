Новый рентгеноаппарат установили в хирургическом отделении больницы Коломны

Оборудование закупили благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Оснащение нового медицинского кабинета осмотрел глава городского округа Коломна Александр Гречищев. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Преимущества цифрового рентгена — минимальное воздействие на человека, высокое разрешение снимков. Врач видит результат исследования на мониторе у себя в кабинете», — рассказал главный врач Коломенской больницы Николай Макаров.

Это уже не первая поставка тяжелого оборудования в Коломенской больнице с начала 2025 года. За последний месяц в поликлинике № 2 заработали сразу два новых цифровых аппарата — флюорограф и рентген. До конца года ожидается поступление нового аппарата МРТ. В медучреждении уже начали готовить кабинет под его размещение.

«Также, напомню, что в поликлинике № 2 находится аппарат КТ, так что можно считать это медучреждение одним из самых оснащенных по наличию диагностического оборудования», — отметил Николай Макаров.

Еще один рентген-аппарат открыли в конце июня в детской поликлинике на улице Фурманова.

«Любую болезнь предупредить гораздо проще, чем лечить ее последствия. Именно поэтому правительство Московской области неизменно уделяет особое внимание оснащению больниц современным диагностическим и профилактическим оборудованием», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Рентген-диагностика проводится бесплатно, по полису ОМС. На нее направит лечащий врач при наличии медицинских показаний.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.